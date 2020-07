"Naturalne" lico Maffashion namawia fanki do ZREZYGNOWANIA z makijażu: "Świeżo po zmyciu"

Hxuw 30 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

I dobrze. Teraz widzicie dziewczyny że bez tej całej grubej tapety jest całkiem przeciętna. Nawet w sumie nazwać ja ładna jest lekko naciągane. Nie ma brwi. Nie ma rzęsy, bo mega jasne. Reszta i tak mocno poprawiona. To co pokazuje na insta to złudzenie przykryte filtrami i photoshopem