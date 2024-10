Nawrócona Maja Frykowska o Halloween: "Nie czczę kultu śmierci, celebruję życie"

Maja, znana wcześniej jako Agnieszka Frykowska lub po prostu Frytka, przez długi czas była jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu. Jej zachowanie na imprezach i zamiłowanie do publicznych skandali często stawiały ją na czołówkach tabloidów. Imprezowy styl życia, intensywne bywanie na różnego rodzaju eventach, udział w reality show oraz skandale, takie jak słynna scena erotyczna w jacuzzi w "Big Brotherze", przyczyniły się do budowania jej wizerunku.

Przyjęcie chrztu w dorosłym życiu to wyjątkowy i głęboko osobisty moment. Ja również podjęłam tę ważną decyzję, co stało się punktem zwrotnym w moim życiu. Ta duchowa podróż nie tylko wzmocniła moje wartości, ale też otworzyła nowy rozdział pełen refleksji i osobistego wzrostu - napisała w mediach społecznościowych, wyznając, że stała się gorliwą protestantką .

Maja Frykowska o Halloween. "Czczenie śmierci i duchów"

Teraz celebrytka miała okazję udzielić wywiadu portalowi ShowNews. Zdradziła tam, co myśli na temat Halloween. Powiedzieć, że nie przepada za tym świętem, to jak nic nie powiedzieć. Maja Frykowska w wyjątkowo ostrych słowach wyznała:

Ja nie czczę kultu śmierci, celebruję życie. Mówię kategoryczne nie. To jest fanaberia stworzona przez ludzi. Dla mnie to nie jest zabawa, nie wchodzę w ciemną stronę mocy - powiedziała.

Kiedy nie byłam osobą nawróconą, to również bawiłam się w takie rzeczy i zawsze zastanawiałam się, dlaczego tak się źle czuję następnego dnia. Abstrahując od tego, że miałam kaca na przykład, bo ludzie [Halloween] celebrują, piją, bawią się, ale to też duchowo ściąga bardzo w dół. Bo co celebrujemy? Ludzi, których nie ma, śmierć, duchy i to przemijanie, którego się tak bardzo boimy? - wyznała Maja.