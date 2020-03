Nergal chwali się tym, że... OGLĄDA FILM PORNOGRAFICZNY! Zwycięzca "Big Brothera" ocenia: "Dobry wybór" (FOTO)

Adam Dziarski na każdym kroku próbuje przedstawiać siebie samego jako metalowca z krwi i kości. Nie szczędzi nam zatem kontrowersyjnego contentu, gdziekolwiek tylko może. O Nergalu regularnie mówi się chociażby w związku z jego negatywnym stosunkiem do kościoła katolickiego. Jakiś czas temu o liderze Behemotha było głośno, po tym jak zajadał się karmą dla psów w kształcie krzyży , a niedawno jego zachowanie po raz kolejny zwróciło uwagę prokuratury. Muzyk miał rzekomo podeptać wizerunek Matki Boskiej...

We wtorek łaknący uwagi 42-latek postanowił podzielić się z fanami tym, jak odpoczywa w domowym zaciszu w czasie pandemii. Podczas gdy większość gwiazd i celebrytów chwali się domowymi treningami, porządkami i pomysłami na to, jak można kreatywnie spędzić czas z najbliższymi, Adam postanowił po raz kolejny wyłamać się ze schematu. Zdaje się jednak, że zaczyna mu brakować pomysłów, bowiem pochwalił się zdjęciem, relacjonującym to, jak ogląda… film pornograficzny, przy okazji prezentując oryginalny obraz, który powiesił sobie na ścianie.