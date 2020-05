"Nic się nie stało". Latkowski oskarża Krzysztofa Zanussiego o korzystanie z usług NIELETNICH, MĘSKICH PROSTYTUTEK: "Dotarłem do chłopca, z którego skorzystał"

Trafiłem do 16-letniego chłopca, z którego skorzystał Krzysztof Zanussi, ale to już nie jest pedofilia. Ja trafiłem na czarną listę środowiska filmowego. Jak zacząłem robić film, to zdjęto mi felietony w "Polityce", bo się bano. Żądali od Niny Terentiew, żeby pokazała ten film przed emisją. Ona się nie zgodziła. Później ten film schowano. (…) To była sprawa chłopców z Żurawiej. Tam mieściły się lokale "warszawki" i tam miłośnicy chłopców wychodzili i brali tych chłopców. Nie sprawdzali dowodów osobistych - zdradził Latkowski.