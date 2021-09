Nicki Minaj ROZPACZA na Instagramie po antyszczepionkowych wpisach: "Nie widzicie co się dzieje? OTWÓRZCIE OCZY"

Nicki Minaj, która przyznała, że powodem jej nieobecności na tegorocznej Gali MET była niechęć do przyjęcia szczepionki , wywołała niemałą burzę. Kontrowersję wzbudził tweet artystki dotyczący jej kuzyna, który po przyjęciu szczepienia miał mieć problemy z potencją. Na to stwierdzenie odpowiedziały nie tylko znane osobistości, ale również sami lekarze.

Minister zdrowia Trynidadu i Tobago, z którego pochodzi wspomniany kuzyn Nicki , pospieszył z wyjaśnieniami na temat fałszywych informacji rozprzestrzenianych przez artystkę, oznajmiając, że "do tej pory nie został zgłoszony ani jeden przypadek takiego skutku ubocznego". Natomiast Biały Dom zaoferował piosenkarce telefoniczną konsultację z lekarzem , aby została doinformowana na temat szczepionek.

To był dopiero początek skandalu. Twitterowe konto Minaj, jak sama stwierdziła, zostało tymczasowo zawieszone, co nie przeszkodziło jej w wyrażeniu swojego oburzenia w mediach społecznościowych. Artystka podczas instagramowego live'a z przekonaniem opowiadała swoim fanom o wolności słowa , które, według niej, zostało jej odebrane.

Moje konto na Twitterze zostało zawieszone - tymi słowami rozpoczęła live. Nigdy już nie wrócę na Twittera. To jest przerażające. Powinniśmy mieć prawo zapytać o wszystko. Nie widzicie co się dzieje? Otwórzcie oczy! - głosiła natchniona Minaj.

Gwiazda porównała aktualną sytuację... do wizyt w kościele:

Kiedy byłam małą dziewczynką, chodziłam do kościoła, w którym mówili nam, żebyśmy docenili możliwość otwartej modlitwy, ponieważ w niektórych krajach ludzie muszą się ukrywać. To sprawiło, że doceniłam kościół, inni nie mieli takiego luksusu - wspominała. Teraz my jesteśmy takim miejscem, gdzie nie możesz się odezwać.