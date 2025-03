Nicol Pniewska staje w OBRONIE ojca i wspomina o Górniak: "Przykro mi, że taty troska została odebrana negatywnie"

Rozstanie Allana Krupy i Nicol Pniewskiej wzbudziło w mediach duże emocje. Choć młodzi celebryci oficjalnie nie informowali o zakończeniu związku, zrobił to za nich ojciec influencerki, Bartosz Pniewski. Jego publiczna wypowiedź o relacji córki i niedoszłego zięcia zmusiła Edytę Górniak do obrony prywatności pierworodnego i wytknięcia Bartowi promowania się kosztem ich pociech. Diwa zarzuciła kolekcjonerowi butów narażanie Allana i Nicol na stres , po czym ten odbił piłeczkę, podważając jej metody wychowawcze.

Nicol Pniewska przerywa milczenie. Stanęła w obronie ojca

Nicol Pniewska o Edycie Górniak

Influencerka odniosła się też do swojej niedoszłej teściowej. Dała do zrozumienia, że reakcja Górniak była niewspółmierna do tego, co powiedział jej rodzic.