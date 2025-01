Nicole Kidman zalała się łzami, odbierając nagrodę. Aktorka podziękowała ze sceny zmarłej mamie

Strata ukochanego rodzica zawsze jest trudnym doświadczeniem, niezależnie od tego, w którym momencie życia przyjdzie nam się z nią zmierzyć. Nicole Kidman mogła cieszyć się obecnością matki u swego boku aż przez 57 lat. Niestety, we wrześniu ub. r. podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji otrzymała wstrząsającą wiadomość o śmierci rodzicielki. Australijka czym prędzej wróciła do kraju, a nagrodę w jej imieniu odebrała reżyserka produkcji "Babygirl", w której wykreowała jedną z najlepszych ról w całej swojej wieloletniej karierze.

Nicole Kidman złożyła hołd ukochanej mamie

Dziękuję za daną mi szansę, abym teraz mogła powiedzieć, że to dla mojej mamy. Cała moja kariera była dla mojej mamy i mojego taty, których teraz już nie ma. Pragnę nadal pracować i dawać światu to, co najlepsze, ponieważ kocham to, co robię i kocham was wszystkich. Przepraszam, że płaczę - powiedziała podczas rozdzierającego serce przemówienia.