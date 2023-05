Nicole z "Top Model" ujawniła powód rozstania ze Smolastym! Nie ukrywa, że ma do niego żal...

P. A. 1 godz. temu zgłoś do moderacji 178 97 Odpowiedz

Co by nie mówić, dość ładnie się dziewczyna wypowiedziała. Myślę też, że dla wielu osób szybkie zebranie się byłego partnera do kupy po rozstaniu jest nieco bolesne, bo zdaje się wówczas, że ta relacja nie była aż tak istotna dla tej osoby lub po prostu nie było w niej prawdziwych uczuć. Szkoda, ale jeszcze są młodzi i być może niejedna miłość i złamane serce przed nimi. Życzę im szczęścia i spokoju ducha. Wam, drodzy pudelkowicze, również ;) PS Pudel, oddawaj zoom na zdjęcia 😭