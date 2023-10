Nie była zadowolona ze swojego wyglądu. Wydała 150 tysięcy złotych na operacje i wygląda jak inna osoba (FOTO)

Wydała niemałą fortunę na operację, by się zmienić

Kobieta zdecydowała się na powiększenie piersi oraz podniesienie pośladków, aby osiągnąć efekt klepsydry. Teraz chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoimi zdjęciami. Na Instagramie ma 199 tysięcy obserwujących, których zachęca do śledzenia jej transformacji. Jazymyne Day jest aktywna fizycznie, uwielbia sport i często chodzi na siłownię. Ale to, co rzuca się w oczy, to efekt operacji powiększenia biustu. W komentarzach pod zdjęciami Jazymyne Day pojawiają się różne opinie internautów. Przeważają komplementy, ale pojawiło się też kilku sceptyków tej metamorfozy, którzy stwierdzili, że zmiany nie poszły w dobrą stronę.