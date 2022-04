Nie tylko Johnny Depp i Amber Heard piorą brudy publicznie. Oto gwiazdy, które wykłócały się ze sobą po rozstaniu (ZDJĘCIA)

Yhm 17 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Ten portal promuje absolutnie toksyczny model rodziny, związku czy sposobu bycia. Mianowicie czytamy w artykułach i komentarzach, że kobieta ma być z klasą. Kobieta z klasą to, kobieta z klasą tamto i sramto. Ma siedzieć noga na nogę, trzymać wszystko w sekrecie, wycierać dyskretnie nos chusteczka być wierna jak pies i posłuszna i na dodatek święta za życia. Faceci natomiast jeszcze nie słyszałam, żeby jakiś musiał mieć klasę. Nikt wogole tego nie wymaga, żeby jakiś mężczyzna z klasą był. Mogą żyć i się prowadzić jak stare menele. Chlać na umor, kląć zamiast przecinka, zdradzać, oszukiwać i szmacić siebie i rodzinę i gadać na kobiety do woli i każdy się użala jeszcze nad nimi. To nie jest normalne sorry.