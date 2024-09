Nie żyje 42-letni uczestnik muzycznego talent show. Został znaleziony w swoim dubajskim mieszkaniu

zgłoś do moderacji

Nie. "Fame Academy" to nie jest żaden popularny program. Nie. Uczestnik "Fame Academy" to nie jest żaden gwiazdor. Po prostu zmarł człowiek. Kropka. Przestańcie robić z anonimowych randomów GWIAZDORÓW. Dzisiaj każdy, kto ma komórkę i konto na Ista/Fejsie/TikToku i wkleja tam filmik jak je śniadanie albo jak stoi w korku, to gdy przypadkowo lub naturalnie umrze, nagle staje się GWIAZDOREM. Nie.