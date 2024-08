Nie żyje gwiazdor Netfliksa. Miał zaledwie 41 lat

Zmarł Julian Ortega, aktor pochodzący z Hiszpanii. Największą popularność zapewniła mu rola w pierwszym sezonie serialu młodzieżowego "Szkoła dla elity" będącego produkcją własną Netfliksa. Wcielił się w nim w postać menedżera restauracji. Widzowie mogli go również oglądać w produkcjach tj. "The Countryside", "Caronte" czy "Nunc et in Hora".