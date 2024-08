Nie żyje Piotr Sojkowski. Polski kolarz zginął podczas treningu

Eee 24 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

Niestety ale nie kazdy powinien miec prawo jazdy. Nie rozumiem jak mozna potrącić kogos na ulicy, jeszcze rowerzyste. Przecież to kompletny brak nie uwagi, predkosc tez robi swoje a na to wiekszosc kierowcow nie patrzy poprostu maja to w tyle. A sa i tacy co mysla ze sa ponad prawem. Jada po alkoholu, po zazywkach i nie mysla o tym ze moga komus odebrac zycie.