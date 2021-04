Nie żyje Kazio z Descha, bohater programu "Złomowisko PL"

Smutna😔 42 min. temu zgłoś do moderacji 26 0 Odpowiedz

Przykre. Współczuję bliskim, przyjaciołom. Sama zbierałam puszki, ludzie mają niskie renty i emerytury. Teraz i zdrowie gorsze i marnie za złom płacą a wykształcenie i doświadczenie, kwalifikacje są, niestety chorych i niepełnosprawnych nikt nie chce i modlę się by odejść przed rodzicami, po 70 tce są. Różnie się układa. A ludzie hejtuja. Piszą weź leki, pogorszyło się a nie wiedzą, wiedzą i Piszą to do osoby po przedawkowaniu leków, kilkukrotnym pobycie w szpitalu, po operacjach, wypadku, ofierze przemocy. Łatwo anonimowo oceniać innych. To kobiety są najgorsze. Wstyd.