Nie żyje matka Eminema. W piosence nazwał ją narkomanką, a ona pozwała go na 11 MILIONÓW DOLARÓW

Relacje Eminema z matką to emocjonalny rollercoaster

Na przestrzeni lat artysta kilka razy próbował pogodzić się z matką. W utworze z 2014 roku raper przeprasza matkę za wszystko to, co o niej rapował na poprzednich płytach, szczególnie za wspomnianą wcześniej piosenkę. Przyznał również jakiś czas temu, że chociaż nie rozmawia z matką, to wciąż ją kocha. Sama Nelson w 2022 roku publicznie pogratulowała dostania się do Rock and Roll Hall of Fame. Z kolei tata artysty Marshall Bruce Mathers Jr. zmarł w 2019 r. w wyniku ataku serca. Miał 67 lat.