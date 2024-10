Eminem będzie DZIADKIEM! W najnowszym klipie pokazał, jak zareagował na radosne wieści córki Hailie (WIDEO)

zgłoś do moderacji

A o Januszu P. to Pudelek zapomnial? Powtarzam sie, ale ten pan premier Tusk to madry, sprytny i przebiegly polityk. Wiele nauczyl sie na bledach. Pan Januszek namachloil, nie ma przebacz. Ten dlugo rzadzi, kto rzadzi sprawiedliwie (wygrany, dostaje w posagu wyborcow opozycji). Inaczej mowi sie w Kampanii Wyborczej, a inaczej wyglada prawdziwe rzadzenie. No, panie Premierze Tusk, beda z pana ludzie.