Nie żyje Pamela Bach. Aktorka i była żona Davida Hasselhoffa miała popełnić samobójstwo przy użyciu pistoletu

David Hasselhoff i Pamela Bach tworzyli małżeństwo od 1989 do 2006 roku. Ich relacja odbiła się szerokim echem medialnym, z uwagi na oskarżenia o przemoc domową. Była żona aktora twierdziła, że ten bił ją i wyzywał przy dzieciach, co doprowadziło do wydania zakazu zbliżania się. Alkoholizm Hasselhoffa był kolejnym problemem, który wpływał na ich relację. Długo próbowali go ukrywać przed mediami.