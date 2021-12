Nieidealne święta by Ann: Anna Lewandowska usunęła zdjęcie z ROZPIĘTYM ROZPORKIEM... Czego się wstydziła? (FOTO)

Żyjąca w wiecznym biegu Anna Lewandowska stacjonuje aktualnie w Warszawie, gdzie gorączkowo przygotowuje się do świąt. Ostatnie dni zleciały celebrytce na żmudnych poszukiwaniach idealnych prezentów dla najbliższych, za którymi naturalnie rozglądała się w najbardziej ekskluzywnych stołecznych butikach . Chociaż tak gorąco namawia do kupna pod choinkę jakichś fitprzekąsek (najlepiej własnej marki), ostatecznie stwierdziła, że swoim najbliższym kupi coś bardziej luksusowego. W ostatnim shoppingu znanej entuzjastce ćwiczeń towarzyszyli małżonek Robert i półtoraroczna córka Laura .

W przypadku Lewej zbliżająca się wielkimi krokami Wigilia wiązać się będzie z wystawną kolacją w duchu fit . Zdeklarowana przeciwniczka glutenu i laktozy pochwaliła się ostatnio własnym świątecznym menu, które składa się z przepisów inspirowanych klasycznymi potrawami, dostosowanych przy tym do jej dietetycznych upodobań . Swój poradnik nie omieszkała zareklamować swoim "wyznawczyniom" w czwartek na Instagramie.

Gotowi na święta? Święta fit and healthy czy tradycyjnie? - dopytywała celebrytka. Pamiętam jak jeszcze kilka lat temu wdrażałam swoje zasady żywieniowe i próbowałam przekonać do nich rodzinę i przyjaciół. Okres świąt to dopiero było wyzwanie! Nie każde bezglutenowe ciasto było sukcesem, przyznaję (po latach).