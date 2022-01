Niezłomna Małgorzata Rozenek pozuje z dmuchaną truskawką i zaczepia fanów: "JAKĄ DRAMĘ DZIŚ KRĘCIMY?"

Kilka tygodni temu Małgorzata Rozenek wraz z rodziną wyruszyła do Tajlandii. Aktualnie celebrytka relaksuje się w promieniach azjatyckiego słońca i nie zapomina przy tym raczyć fanów wakacyjnymi relacjami. I tak w ostatnim czasie Perfekcyjna dwoi się i troi, by prezentować światu coraz to bardziej wymyślne posty. Celebrytka pozowała już pod prysznicem, podczas masażu pokazała też w sieci wypadającą pierś. Ostatnio natomiast podzieliła się kilkoma ujęciami opalonych pośladków.

Obnażona pupa Małgorzaty Rozenek wywołała wśród jej obserwatorów spore poruszenie. W komentarzach pod postem celebrytki nie brakowało opinii, że ta ponownie nieco przesadziła z Photoshopem i wręcz nienaturalnie wydłużyła sobie nogi. Pojawił się także zarzut, że Perfekcyjna nie powinna pokazywać w sieci "gołego tyłka", na który zresztą Gosia odpowiedziała z wyraźnym rozbawieniem. W końcu ukochana Radosława Majdana postanowiła nawet pokazać fanom zdjęcie pośladków w "wersji reżyserskiej".

Wygląda na to, że zamieszanie pod ostatnim postem jedynie zachęciło Małgorzatę do kolejnych publikacji - a nawet małej prowokacji. We wtorek celebrytka pochwaliła się fanom kolejną porcją zdjęć w bikini. Tym razem na profilu Perfekcyjnej możemy podziwiać, jak ta roześmiana pozuje nad basenem, dumnie dzierżąc w dłoniach wielką dmuchaną truskawkę. Pod zdjęciem Gosia postanowiła zadać fanom ważne pytanie.

Dzień dobry, Rebelio. Jaką dramę dziś kręcimy? - zapytała zadziornie.

Pod zdjęciem Rozenek tradycyjnie już pojawiły się również oskarżenia o podrasowanie ujęć za pomoc Photoshopa. Tym razem oberwało się zbyt długim stopom celebrytki oraz zagadkowemu wyglądowi jej lewego uda.

Nieproporcjonalne stopy w porównaniu do bardzo nieudanego Photoshopa; Zęby co zdjęcie mają inny kolor; (...) Co z twoim udem, Małgorzato?; Jakieś takie nierówne udo na pierwszym zdjęciu; Coś brzuszek przy pępku pomarszczony, Photoshop nie dał rady?; Coraz bardziej nienaturalna, aż przesada; Może dziś podebatujmy, jak bardzo pani Małgosia wyszczupliła swoją truskawę - możemy przeczytać w komentarzach.

Wielu internautów odniosło się też do słów Małgosi na temat "dramy", zarzucając celebrytce, że ta sama prowokuje późniejsze dyskusje w komentarzach.

Dzień bez pokazywania "bobra" dniem straconym. I tak pani nakręca sama afery, żeby tylko kliknięcia były, bo przecież na tym pani zarabia; Wystarczy się nie emocjonować pokombinowanym zdjęciem celebrytki, to nie będzie dramy; Przecież sama te dramy nakręcasz, hajs się zgadza, więc nie wiem, po co to pytanie - czytamy.

Na szczęście Perfekcyjna mogła też liczyć na wsparcie wielbicieli, którzy otwarcie kpili z wymierzonych w nią zarzutów.

Proszę się nie przejmować i robić swoje; Kropki na kółku są nierówne, zdecydowanie materac dostał Photoshopa; Gosia, może te kropki zbyt białe, a czerwień zbyt czerwona?; Ta zieleń za soczysta; Liście za zielone, niebo zbyt niebieskie - pisali fani celebrytki.

Zobaczcie, jak Małgorzata Rozenek zaczepia fanów, pozując z wielką truskawką.

