Niezręcznie w "Halo, tu Polsat": Potocka do Hyży wypytującej o historię poznania aktorki z Ciechowskim: "Wolałabym rozmawiać o jego twórczości"

Jak niby maja mlodzi rozumiec go? Jego piosenki, to walka polityczna z Komuna? Tak, robil to nadzwyczaj umiejetnie i podprogowo( tak dzisiaj znene zjawisko w reklamie). Niby wypowiadal slowa o kobiecie, a tak naprawde mial na mysli Polske. Te czasy miely, on doskonale wyczul zmiany i w latach dziewiedziesiatych robil muzyke " na Bilgorajska nute". Juz wtedy wiedzial, ze wies sie zmieni. On, to po prostu Mistrz, niebojacy sie mieszania nowosci ze staroczesnoscia.