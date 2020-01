Nikkie de Jager u Ellen DeGeneres: "Narzeczony popchnął mnie do tego, by wyznać prawdę"

Po co? 1 godz. temu zgłoś do moderacji 94 35 Odpowiedz

Jak katolik, chrzescijanin chodzacy do kosciola tlumaczy sobie to ze wiara katolicka wyrosla na mieczu, zabijaniu i nawracaniu nim, na zagarnianiu ziem innowiercow? To taki dzihad tylko katolicki. Czy polak nie umie nigdy wybaczyc niemcom wojny i ciagle im to wypomina ale jest wierny tym co zabijali zeby byc wielcy i miec taka wladze jak ma kosciol w naszym kraju. Czy nie mozna zyc poprstu godnie bez tego wszystkiego? Powiedzcie mi ale po co to? Po co wiara? Co powoduje ze tak jej potrzebujesz? Mozna zyc z dala od wiary, kosciola i byc wspanialym czlowiekiem, usmiechnietym, spokojnym, kochajacym, zyjacym według norm spolecznych i prawa. Mozna ten czas poswiecic na czytanie ksiazek, onejrzenie z druga osoba filmu. Po co Wam to chodzenie do kosciola, modlenie sie? Po co jest to wam