Nikodem Rozbicki publikuje W NOCY fotki z Julią Wieniawą i podsyca wątpliwości fanów (ZDJĘCIA)

Gosia 9 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Ja nie rozumiem tego po prostu nie rozumiem.jak kogoś kto nie jest ich rodzina/znajomymi może to obchodzić i że ludzie to przeżywają, piszą im na instagramie jakieś wiadomości. Dla mnie to jest szok. No ale ja jestem rocznikiem z 8 z przodu, świat się zmienia, a ja chyba nie nadążam...