Nikodem Rozbicki zachwyca się Julią Wieniawą. "JEST WIELKIM TALENTEM"

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki tworzą jedną z najpopularniejszych par polskiego show biznesu. Choć na początku relacji para przekonywała, że nie zamierza dzielić się ze światem szczegółami dotyczącymi życia prywatnego, to z czasem oboje zaczęli dość luźno pochodzić do tych "ustaleń". Celebryci często dodają wspólne, romantyczne fotki na Instagram i nie szczędzą sobie komplementów.

Uważam, że Julia jest po prostu wielkim talentem i muszę to przyznać. Mało tego - takim talentem, który rzadko się zdarza. Bo jej talent przekłada się na wiele przestrzeni. Nie dość, że ma w sobie piękną naturalność, którą przekłada na filmy, to jeszcze świetnie śpiewa, czego dowód niebawem w pełnej krasie ujrzy światło dzienne. Mówię o jej płycie... - wyznał.

Stwierdził, że to wcale nie takie trudne być w związku z rozchwytywaną celebrytką i przyznał, że od kiedy jest z nią w relacji to częściej zgłaszają się do niego reklamodawcy. Nie znaczy to jednak, że korzysta z tych ofert.