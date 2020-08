Nostalgiczna Anna Lewandowska prezentuje zdjęcia z dzieciństwa na planie "top secret projectu": "Taki był ze mnie ANCYMON" (ZDJĘCIA)

Duch1243 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Może nie jestem w temacie ale, dlaczego na Nią jest tyle hejtu? Większości z nas , ludzi około 40-50 tki,było ciężko ,bo zachaczyliśmy ostro o komunę ( lata 80) i dziwne lata 90. Bieda to dla każdego indywidualna i subiektywna sprawa. Ja Im kibicuję bo Oboje dużo osiągnęli. Sam Robert często wypowiada się że Żona jest dla niego ogromnym wsparciem! Z tego co widać to ma głowę do interesów i była mistrzynią karte. Jak Ich kiedyś spotkam to tylko pogratuluję sukcesu.