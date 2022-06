Nowa przyjaźń w show biznesie? "Pewna tancerka" Edyta Herbuś i Dorota Wellman POGODZIŁY SIĘ! (FOTO)

Choć celebryci lubią się czasem pokłócić, nieczęsto dochodzi do tego, że po morzach wylanych kąśliwości, postów i oświadczeń na Instagramie ostatecznie podają sobie pojednawczo dłonie. Tym razem było jednak inaczej - bohaterki jednej z głośniejszych dram ostatnich miesięcy właśnie się pogodziły .

Przypomnijmy - poszło o zapłakane selfie, które Edyta Herbuś opublikowała na Instagramie zaraz po tym, jak jej babcię zabrano do szpitala. To nie spodobało się Dorocie Wellman , która wykpiła zachowanie "pewnej tancerki" w swoim felietonie.

Do nieprzychylnego komentarza Doroty Wellman odniosła się sama Edyta Herbuś , która w odpowiedzi dziennikarce także nie odmówiła sobie złośliwości.

"Pewna dziennikarka" o "pewnej tancerce", czyli "jedna baba drugiej babie...". Moja babcia zawsze powtarza: nie rób DRUGIEMU, co TOBIE niemiłe. Może dlatego dalekie są mi metody poniżania innych tylko po to, by wywyższyć siebie - napisała chłodno.