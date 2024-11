Nowe ustalenia ws. śmierci Liama Payne'a. Wspomina się o przyjacielu piosenkarza, pracowniku hotelu i domniemanym dilerze narkotyków

Fascynujące jest to, że absolutnie nikt w redakcji pudelka nie weryfikuje swoich informacji. Nie trzeba długo kopać, by znaleźć oświadczenie, w którym tamtejsza prokuratura kategorycznie zaprzecza temu, by pojawiające się w mediach doniesienia z raportu toksykologicznego były prawdziwe. Mimo to m.in. Pudelek, który nad boksem z moim komentarzem wyświetla mi teraz piękny znaczek apelujący o zaprzestanie hejtu, nakręca spiralę, wkłada ludziom do głów zupełne bzdury kształtując ich pogląd na osobę popularną w ten czy inny sposób. Ja wiem, że pudelek to nie jest literatura naukowa, ale nawet od takiego portalu wymagam jednak weryfikacji informacji w różnych źródłach. Jesteście bandą nieuków, którym ktoś dał login, hasło i umowę b2b, a wy czujecie się nadludźmi, mając w ręku narzędzie do szczucia ludzi. Nic piękniej nie nakręci klikalności niż nagłówki donoszące o sensacyjnej toksykologii czy innych elementach grozy. Czytałam pudelka na kiblu od wielu lat, ale dziś po prostu spadam. Wiem, że to nie lotnisko, blablabla, ale nawet ploty trzeba umieć przekazać i upewnić się, że nie są wyssane z palca. Dosyć jechania na autentycznej krzywdzie ludzkiej, hieny.