Objęci Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka spacerują z dziećmi nad polskim morzem (ZDJĘCIA)

Paulina Krupińska do świata show biznesu wkroczyła za sprawą wygranej w konkursie piękności. Choć na początku Miss Polonia 2012 głównie pozowała do zdjęć i brała udział w kampaniach reklamowych, wkrótce zaczęto ją angażować do projektów telewizyjnych. W 2020 roku celebrytka dostała nawet posadę prowadzącej "Dzień dobry TVN".