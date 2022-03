Pracowita Paulina Krupińska dzieli się sekretami "Dzień Dobry TVN": "Przed każdym programem czytam książkę!"

😞😞😞 31 min. temu zgłoś do moderacji 49 7 Odpowiedz

Do ostatniego czwartku tez czytałam rano książkę przy kawie. Teraz czytam pobieżne informacje czy to się zatrzyma czy wyleje się na nas wszystkich. Będąc na wycieczce w Chinach jakiś mężczyzna życzył nam byśmy nie żyli w ciekawych czasach. Chyba zrozumiałam co miał na myśli. Zapisują się nowe karty historii świata, tylko jaka będzie ostatnia strona? Ciężko mi o tym myśleć. To było daleko ode mnie, aż do wczoraj gdy zbieraliśmy ukraińskie rodziny z Medyki. Coś co jeszcze mną trzęsie…