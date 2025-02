Odchudzona Lizzo pozuje w bieliźnie i prezentuje postępy w zrzucaniu kilogramów. Imponująca zmiana?

Lizzo relacjonuje postępy w odchudzaniu

Zrobiłam to! Gdy weszłam dziś na wagę, zauważyłam, że osiągnęłam swój cel odchudzania. Nie widziałam takiej liczby na wadze od 2014 roku. Niech to będzie dla nas wszystkich przypomnienie, że można osiągnąć wszystko, jeśli się na tym skupi. Czas na nowe wyzwania - napisała.

To szaleństwo widzieć, że twoja sekcja komentarzy [przeszła] ze strefy krytyki do pochwał i uwielbienia od czasu, gdy schudłaś, i to od zupełnie obcych osób. Fatfobia jest prawdziwa! [Wyglądasz] niesamowicie!; Czy to nie jest szalone, ile osób wychodzi z ukrycia, gdy tracisz na wadze? Bardzo wymowne - czytamy.