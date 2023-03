Odchudzona Violetta Arlak z "Rancza" pozuje w nowej fryzurze. Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Violetta Arlak kojarzy się głównie szerszej publiczności z roli Haliny Kozioł, żony wójta z serialu "Ranczo". Grała też w "M jak miłość", "Heli w opałach" czy "Tancerzach". Wzięła udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" . Aktualnie aktorkę można oglądać na scenach teatralnych.

Wielka metamorfoza Violetty Arlak

Na nagraniach do specjalnego odcinka "Szansy na Sukces" aktorka zaskoczyła wszystkich i pokazała się w odmienionych włosach. Burze loków zamieniał na prostą i ściętą do ramion fryzurę. Również zmieniał kolor z bardzo jasnego blondu do bardziej stonowanego beżowego, co odjęło Violetcie kilka lat. Do programu ubrała się w obcisłe, czarne spodnie i transparentną bluzkę w kropki, która dodała charakteru całej stylizacji.