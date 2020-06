ODCHUDZONY i wesoły Rob Kardashian świętuje urodziny Khloe. Zachwyceni fani: "ALE CIACHO" (ZDJĘCIA)

Jego partnerka przyjaźniła się wówczas z Amber Rose , z którą przed małżeństwem z Kim spotykał się Kanye West . Celebrytki prowadziły ze sobą otwarty konflikt, w którego środek wcisnął się Rob , stawiając całą rodzinę w trudnej sytuacji. Wszyscy sprzeciwiali się ich związkowi, próbując przemówić Robowi do rozumu, ale ślepo zakochany celebryta nie widział żadnych wad nowej dziewczyny .

Sytuacja zmieniła się po zajściu Chyny w ciążę. Na jaw wyszła konfliktowa natura "modelki" i jej liczne zdrady , które bardzo dotknęły Roba . Od tamtej pory para uwikłana jest w niekończącą się walkę o prawa do opieki nad córką Dream.

Konflikt ten odsunął Roba od reszty rodziny na wiele lat, ale wygląda na to, że wreszcie udało im się go zażegnać i naprawić relacje. Siostry postanowiły zaprosić go na wielkie przyjęcie, które zorganizowały z okazji 36. urodzin Khloe.