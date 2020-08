Oddana Joanna Opozda niczym lwica BRONI Antka Królikowskiego: "SKOŃCZYŁ STUDIA FILMOWE"

Joanna Opozda zaczęła częściej pojawiać się na łamach tabloidów i portali plotkarskich za sprawą związku z Antkiem Królikowskim . Aktor znany jest ze swojego zamiłowania do płci pięknej, a co za tym idzie - częstego zmieniania partnerek , które dzięki temu zyskują popularność. Zgryźliwi twierdzą wręcz, że kochliwy chłopak nie jest w stanie wytrzymać całego sezonu z jedną partnerką , czego mają dowodzić kolejne relacje.

Nie dziwi więc, że między obecną a byłą partnerką Królikowskiego dochodzi do spięć. Julia Wieniawa , z którą Antek spotykał się parę lat temu, nie kryje swojej niechęci wobec nowego "nabytku" aktora, zdobywając się nawet na jednoznaczne złośliwości.

Ostatnio Julka zarzuciła Joasi , że ta inspiruje się jej stylem, ponieważ na premierę filmu założyła kreację niemal identyczną do tej, w której Wieniawa pokazała się kilkanaście dni wcześniej . Rozpoczęło to medialną przepychankę, w której była i obecna miłość Antka próbują udowodnić swoją wyższość.

Kłótnia rozwinęła się tak bardzo, że obie aktorki do tej pory wdają się w dyskusje w komentarzach pod postami w mediach społecznościowych. Asia, która zarzuciła Julce brak formalnego wykształcenia aktorskiego, stanęła również w obronie swojego chłopaka. Jeden z internautów wytknął bowiem Antkowi to samo, co Opozda Wieniawie.