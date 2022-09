Odmieniona Heidi Klum z dorosłą już córką OŚLEPIAJĄ OBOJCZYKAMI na ściance dla zamożnych nowojorczyków (ZDJĘCIA)

gbtr 57 min. temu zgłoś do moderacji 270 8 Odpowiedz

Na przykładzie Heidi widać różnicę w mentalności Polaków i Niemców w stosunku do kobiet, szczególnie tych dojrzałych. Kilka tygodni temu w niemieckich i polskich mediach były zdjęcia Heidi i jej młodszego męża. W niemieckich mediach komentarze w stylu: " Heidi super wyglądasz, Heidi masz świetną figurę, widać , że jesteś z mężem szczęśliwa". W polskich mediach do tych samych zdjęć były komentarze w stylu : " ale się zestarzała, co on widzi w takiej starej babie, pewnie jest z nią dla pieniędzy, wkrótce zostawi ją dla młodszej. Ona jest gościnna w kroku, taki puchar przechodni " . Tak komentowali polscy internauci