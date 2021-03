Odmieniona Katarzyna Zielińska wspomina swoje STARE stylizacje z Telekamer: "Wszystkie kocham!"

Zanim Katarzyna Zielińska odnalazła swój styl, długo eksperymentowała z wizerunkiem. Fani aktorki mogli podziwiać ją niemal we wszystkich długościach i kolorach włosów. Wraz z doświadczeniem w show biznesie ewoluował też sposób ubierania Zielińskiej.

Dziś aktorka uchodzi za jedną z najlepiej ubranych celebrytek, co udowodniła podczas tegorocznej gali Telekamer, którą poprowadziła z Kacprem Kuszewskim w zastępstwie za Barbarę Kurdej-Szatan i Rafała Szatana.

Zielińska wybrała prostą, czarno-białą suknię, do której dobrała efektowną biżuterię i uczesanie w stylu gwiazd Hollywood. Choć zebrała mnóstwo komplementów, postanowiła przypomnieć, że w przeszłości zaliczyła sporo spektakularnych wpadek .

Takie hity znalazłam na piątek - napisała na Instagramie pod serią fotografii z różnych okresów jej kariery. Pierwsze zestawienie to nawiązanie do mijającego tygodnia (Telekamery 2006 i 2021). Można to potraktować jako weekendowo modowe inspiracje - zażartowała.