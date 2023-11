Odmieniona Sharon Osbourne prezentuje efekty drakońskiej diety w Londynie. Poznajecie ją jeszcze? (ZDJĘCIA)

W ostatnich latach Sharon Osbourne wyraźnie zaczęła "inwestować" w siebie. 71-latka zafundowała sobie serię dość inwazyjnych operacji plastycznych, które miały odjąć jej lat, a w praktyce upodobniła ją do - jak to sama określiła - "pie*dolonego cyklopa".

Nie tylko rysy twarzy Sharon uległy diametralnej przemianie. Kilka tygodni temu do sieci trafiły niepokojące zdjęcia Brytyjki, na których była nie do poznania za sprawą wyraźnego spadku wagi. Tajemnica nowej "diety" Osbourne wyszła niedługo później na jaw, gdy celebrytka nieoczekiwanie wyznała, że zdarza jej się nie jeść co najmniej trzy dni tygodniowo. Niebezpieczna dla zdrowia zmiana nawyków żywienia sprawiła, że żona Ozzy'ego Osbourne'a schudła aż 14 kilogramów.