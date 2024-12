Odnaleziono niepublikowane taśmy Michaela Jacksona. Są warte miliony dolarów

Odnaleziono niepublikowane taśmy Michaela Jacksona

Nagrania datuje się na lata 1989-1991. Są to piosenki, które zostały stworzone podczas pracy nad albumem "Dangerous". Krążek jest znany z takich przebojów, jak "Jam" czy "In The Closet". Na taśmach zarejestrowany jest m.in. utwór, w którym gwiazdor rapuje z LL Cool. J'em. Choć odkrycie wzbudza wielkie zainteresowanie, to jednak fani będą musieć uzbroić się w cierpliwość, albowiem prawa autorskie do nagrań posiada Jackson Estate, który powstał po śmierci piosenkarza w celu administrowania, a także zarządzania jego majątkiem. Nie wiadomo jeszcze, co stanie się z taśmami.