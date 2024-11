ODPICOWANA Katarzyna Skrzynecka baluje z córką i pasierbicą na 50. urodzinach męża. Wyeksponowała DEKOLT. Ładnie?

Co ciekawe, parę miesięcy temu Skrzynecka i Łopucki obchodzili 15. (!) rocznicę ślubu. Dziś już wiadomo, że nie była to jedyna okazja w tym roku do zorganizowania hucznej imprezki. 5 listopada mąż Katarzyny skończył bowiem 50 lat. Nie mogło więc obyć się bez świętowania w gronie rodziny i przyjaciół. Za organizację tego wydarzenia zabrała się osobiście Skrzynecka, za co Łopucki podziękował jej w instagramowym wpisie.