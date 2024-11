Odziana w biały komplet Patrycja Tuchlińska pozuje z kilkumiesięczną CÓRKĄ

zgłoś do moderacji

Jak to 80- letnia kobieta związała się z pół wieku młodszym mężczyzną, to wylałaby się na nią fala hejtu. Ludzie znienawidziliby staruszkę, która miałaby czelność wziąć ślub z 30 - latkiem. Jak 80- letni facet wiąże się z dziewczyną w wieku wnuczki, to cały hejt wylewa się na dziewczynę . Wszyscy są bardzo wyrozumiali wobec starego dziadka podrywającego młode dziewczyny, z którymi płodzi dzieci