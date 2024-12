Odziany w perukę i z balonami pod koszulką Marcin Maciejczak parodiuje Małgorzatę Godlewską. Viki Gabor zachwycona: "To jest ZA DOBRE"

Marcinka LGBT jakby ktoś sparodiował to by było że hejtujooo LGBT, a on sobie może naśmiewać się z jakiejś kobiety??? Z Edyty Górniak albo Steczkowskiej bałby się naśmiewać, a z Godlewskiej to juz ok? Ona jest pielęgniarką i pomaga ludziom i jest dużo starsza od niego, więc powinien ją szanować !