Ogłoszono kolejną uczestniczkę "Tańca z Gwiazdami". Internauci zachwyceni: "Najlepszy wybór"

Emitowany na antenie Polsatu " Taniec z Gwiazdami " może pochwalić się całkiem sporą oglądalnością. Widzowie z zapartym tchem przyglądają się dzikim pląsom w wykonaniu znanych i lubianych. Nic dziwnego, że dyrektor programowy dokłada wszelkich starań, by ściągnąć na parkiet elektryzujące opinię publiczną nazwiska.

Polsat ogłosił kolejną uczestniczkę "Tańca z Gwiazdami"

Mamy dla Was świąteczną niespodziankę. W nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczycie Adę Borek . Doskonale znacie ją z Kabaretu Nowaki oraz z duetu Dziennikarek Zaangażowanych. Zapowiada się prawdziwy tajfun uśmiechu na naszym parkiecie - można przeczytać w poście opublikowanym na oficjalny profilu programu.

Wygląda na to, że udział Adrianny Borek w nachodzącej edycji tanecznego show bardzo spodobał się fanom. Pod zapowiedzią gwiazdy w mediach społecznościowych pojawiła się lawina pozytywnych komentarzy.

Mega. Uwielbiam. To będzie hit; Zaskoczona jestem, ale mega pozytywnie; Mega, Krystyno czekamy!; Omg. Najlepszy wybór. Ada kocham cię. Tego, to ja się nie spodziewałam; Sztos, będę głosowała; O kurczę, ale niespodzianka! Pani Adrianna jest genialna!; Mega! To dopiero gwiazda! Super!; Teraz na pewno będę oglądać - czytamy.