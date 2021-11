Okładka płyty Maty TO PLAGIAT?! Autorka zdjęcia zabrała głos

Na początku października premierę miał drugi album Maty, "Młody Matczak", na którym gościnnie wystąpili m.in. Taco Hemingway, Quebonafide czy Malik Montana. Ostatnio w sieci głośno zrobiło się o okładce płyty Maty. Internauci zauważyli bowiem, że charakterystyczne zdjęcie autorstwa Zuzanny Krajewskiej jest wyjątkowo podobne do jednej z prac uznanej argentyńskiej fotograf.

Na wykonanej przez Krajewską okładce widzimy Matę z ustami rozciągniętymi za pomocą plastikowych przyrządów. Okazuje się, że na podobny pomysł już kilka lat temu wpadła Romina Ressia. Wielokrotnie nagradzana argentyńska artystka przypomniała ostatnio na swoim instagramowym profilu autorskie zdjęcie z 2017 roku, na którym zastosowano niemal identyczną koncepcję, co na okładce "Młodego Matczaka".

Myślę, że powinnaś zobaczyć okładkę płyty Maty. Wygląda bardzo podobnie. Prawdopodobnie ktoś splagiatował twoje zdjęcie; Polski raper Mata lubi to, Mleko się wylało, Dzwoni papuga - pisali komentujący.

Nie robię plagiatów, moi drodzy. Nie znam prac artystki, do której porównują okładkę Michała. Właśnie ją obczajam. Może mamy podobne poczcie humoru i lubimy te same malarskie portrety. Poniżej moment, w którym to wymyśliliśmy - napisała