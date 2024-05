Szymon Hołownia na okładce sprzed 25 lat. Porównał się do Justina Biebera. "Jak bardzo musiał GARDZIĆ mną ten grafik" (FOTO)

Jego działalność medialna nie ograniczała się jedynie do prasy; Hołownia spróbował również swoich sił w radiu, współpracując z takimi stacjami jak Radio Białystok, Vox FM oraz Radio PiN. Było to tylko wstępem do jego dalszej kariery w mediach, która w 2006 roku zaowocowała rolą gospodarza talk-show "Po prostu pytam" na antenie TVP1 .

Zawsze wiedziałem, że Szymon się oderwie od "Mam talent", właściwie już od pierwszej edycji się odrywał. To nigdy nie był do końca jego lot, jego program. Potraktował to trochę jak poligon doświadczalny, uczący go publicznych występów, zarządzania emocjami tłumu - powiedział Marcin Prokop na początku listopada 2023 roku na youtubowym kanale "Trójkąt".