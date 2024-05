Szymon Hołownia rozpływał się nad żoną w "Pytaniu na Śniadanie": "Jak poznałem Ulę, to nauczyłem się, co to znaczy mundur"

Co więcej, to właśnie praca Urszuli Brzezińskiej-Hołowni połączyła tę dwójkę. Małżonkowie poznali się w niecodziennych okolicznościach, kiedy to obydwoje pojawili się na wojskowym lotnisku. Ten dzień zmienił życie Szymona Hołowni.

Żona Szymona Hołowni zmieniła jego życie

Jest też wątek osobisty, bo moja żona i jej koledzy za flagę są gotowi oddać życie i zdrowie. To znak ich poświęcenia służbie, którą realizują dla państwa. Ta flaga oczywiście jest zastrzeżona dla tych, którzy świadczą służbę na rzecz państwa. Ale ten mały znak na mundurze jest tym, co porusza mnie bardzo za każdym razem, kiedy widzę mundur - wyznał Szymon Hołownia w "Pytaniu na Śniadanie".

Dopiero, jak poznałem moją Ulę, to nauczyłem się, co to znaczy mundur i znaki na mundurze. I ta cała sfera symboliczna stała się mi bardzo bliska. Natomiast dzisiaj, mając ten przywilej, że mogę pracować jako marszałek Sejmu, chcę zrobić wszystko, żeby flaga poszła jak najdalej i najszerzej do ludzi - dodał.