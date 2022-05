Ola Nowak o influencerach w freak fightach: "Nie ma kwoty, za którą bym zawalczyła" (WIDEO)

Nie ta klasa 51 min. temu zgłoś do moderacji 8 8 Odpowiedz

Olka zarabia tyle, że dla Niej to nie jest jakaś mega kasa. Wyjazdy ma sponosrowane. To nie jest patusiara typu wiecznie naćpana Zusje, czy Linkiewicz, która zaczęła od seksu w autokarze. Dziewczyna normalnie się wybiła na Beksach dzięki Abstrachuje. I te Beksy to nawet śmieszne były, póki to Ona i Nadia te filmiki robiły....