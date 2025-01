Ola Nowak chwali się, ile wydała JEDNEGO DNIA na tajskiej wyspie. Fani nie mogą uwierzyć: "To mój budżet na MIESIĄC"

Ola Nowak to jedna z tych polskich celebrytek, które mogą poszczycić się ponadmilionową publicznością na Instagramie. W związku z tak imponującą liczbą odbiorców 27-latka należy do grona najprężniej działających w naszym rodzimym internecie influencerek.

Ola Nowak mimo posiadania co najmniej trzech nieruchomości, niewiele czasu spędza w domu. Przyjaciółka Andziaks jest jedną z tych twórczyń internetowych, które niemal non stop są w podróży. Instagramerka oczywiście skrzętnie relacjonuje je w swoich social mediach.

Ola Nowak zdradza, ile wydała jednego dnia w Tajlandii

(...) Transfer z lotniska był w cenie hotelu, który wybraliśmy na pierwsze dni - były to takie wille z prywatnym basenem. Cena w szczycie sezonu, w którym jesteśmy to 2400 złotych za noc - zaczęła od noclegu, następnie wspominając o udogodnieniu, jakim jest obsługa apartamentu.

Kąpiel w kwiatach to nie jedyny relaks, na jaki skusili się zakochani. Para wybrała się również jednośladem do spa.

(...) Skuter do przemieszczania się to tu totalny must have. Cena to około 60 złotych za dzień. Szybki pad thai po drodze za 20 złotych. Czterogodzinny pakiet dla dwóch osób w jednym z najbardziej polecanych spa kosztował 650 złotych. Udało mi się skorzystać z noworocznej promocji. Normalnie kosztuje to 1200 złotych. Ale nawet w tej cenie mega warto.