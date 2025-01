Omenaa Mensah i Rafał Brzoska z rekordową aukcją na WOŚP. Licytacja przebiła już 100 TYSIĘCY!

Zaangażowanie celebrytów prowadzi do zwiększenia popularności aukcji, co przekłada się na wyższe wpłaty na rzecz WOŚP. Bogactwo różnorodnych propozycji zapewnia, że zebrana kwota wspomoże szczytny cel, a entuzjazm uczestników jest zauważalny już teraz. Do grona znanych, którzy biorą udział w organizacji aukcji charytatywnych dołączyli Omenaa Mensah i Rafał Brzoska .

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska zapraszają na weekend golfowy w Marbelli

Koszty wyjazdy, takie jak transport zostaną pokryte przez darczyńcę. Zwycięzca licytacji wraz z osobą towarzyszącą w terminie do 31.03.2026 r. będzie mógł zrealizować wyjazd do Marbelli z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. Obecnie licytacja osiągnęła 100 tys. zł i jest to najwyższa kwota, która może zostać przebita jeszcze do 10 lutego.