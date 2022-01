On ma 24 lata, ona 61 lat - gwiazdy TikToka Quran i Cheryl udowadniają, że wiek to tylko liczba! Teraz planują POWIĘKSZYĆ RODZINĘ

Pff 11 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Tiktokerzy i tiktokerki sa w stanie zrobic wszystko dla wyswietlen. Przeciez on to robi dla kasy i wzial jakas cpunke lub alkoholiczke do nagrywania. Malo to takich przykladow? Albo te kobiety co zatrzymaly ruch na autostradzie zeby nagrac filmik na tik toka.