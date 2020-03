Optymistyczny Karol Strasburger dopatruje się pozytywów w kwarantannie: "W końcu mam dużo czasu dla dziecka"

??? 1 godz. temu zgłoś do moderacji 95 3 Odpowiedz

Ludzie! Skąd w was tyle jadu? Stary suchar, dziadek.... ty tez będziesz starym dziadkiem.... pan Karol wyglada lepiej niż nie jeden 30- latek! I zdrowie tez mu dopisuje. Ma prawo podejmować własne decyzje i wybory, jak każdy. To nie jest jakiś niepoważny Wiśniewski. Z pierwsza żoną nie mógł mieć dzieci, był z nią do końca. Ja się cieszę, że na jesieni życia może przeżyć drugą młodość, bo robi to z klasą i mądrze. A jego żona i córka mogą się tylko cieszyć. Życzę im dobrze, tak jak każdemu, nawet wrednym i zawistnym życzę dobrze. 🤗