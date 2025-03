Opublikowano NOWE ZDJĘCIA dawno niewidzianej Magdaleny Frąckowiak! Zmieniła się coś?

Magdalena Frąckowiak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej polskich modelek. Zyskała uznanie na początku lat dwutysięcznych, pojawiając się na wybiegach i biorąc udział w kampaniach największych światowych domów mody, takich jak Ralph Lauren , Chanel , Balmain czy Versace. Pojawiła się też na okładkach edycji włoskiej, niemieckiej, japońskiej i rosyjskiej magazynu "Vogue". W 2018 roku została uhonorowana statuetką dla "Kobiety Roku 2018" za sukcesy w branży, przyznaną przez hiszpańską edycję "GQ".

Magda dała się poznać także za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi i osobliwej działalności w sieci. Swego czasu była wyjątkowo aktywna na Instagramie. To właśnie tam w 2019 roku oznajmiła fanom, że zamierza zamknąć się w klasztorze.

Zobacz także: Frąckowiak o prześwitującej kreacji: Jestem modelką, mam ciało, mogę sobie na to pozwolić!

Magdalena Frąckowiak wraca do mediów? Są nowe zdjęcia modelki

Magdalena Frąckowiak zapozowała do nowych zdjęć dla agencji The Lions, prezentując odświeżoną fryzurę. Trzeba przyznać, że czas działa na jej korzyść - wygląda fenomenalnie! To pierwsze polaroidy polskiej supermodelki po dłuższej przerwie - czytamy na instagramowym profilu Fashion Biznes.