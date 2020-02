Oscary 2020: Weronika Rosati z torebką Elizabeth Taylor bryluje na imprezie Eltona Johna

O. 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Super, choć jedna Polka na takiej imprezie. To wyróżnienie, mamy tam chociaż skromną delegację... Nie gra hitowych roli, ale co zobaczy w Hollywood to jej, co zwiedzi to jej, wspomnień będzie mieć kiedyś masę. I dobrze. A wy pudelkowicze zazdrośćcie, że nie macie kasy nawet na lepsze wakacje za granicę co rok. Ziejcie nienawiścią. I tak nie poprawicie sobie tym swojego mizernego życia.